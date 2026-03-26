Στις φήμες που συνδέουν τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε ο Τσίμα Μονέκε και προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τις κινήσεις και τις επαφές που υπάρχουν αυτό το διάστημα στη Euroleague.

Ο Νιγηριανός ψηλός μίλησε για τον συμπαίκτη του στο «Amerikanos24» και σχολίασε το έντονο ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί γύρω από το όνομα του συμπαίκτη του στον Ερυθρό Αστέρα και στάθηκε στον Ολυμπιακό, ενώ τόνισε ότι η επιθυμία του είναι ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ να μείνει στον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μονέκε για τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό

«Γιατί θεωρείται είδηση αυτό; Βλέπω ατζέντηδες παικτών σε κάθε είδους πόλη. Είμαι σίγουρος ότι γίνονται συζητήσεις, αυτό είναι φυσιολογικό.

Πρόκειται να είναι ένας από τους πιο περιζήτητους free agents, ειδικά στη θέση του πόιντ γκαρντ αυτή τη σεζόν, οπότε θα είχε πολύ νόημα για οποιαδήποτε ομάδα χρειάζεται πόιντ γκαρντ να κινηθεί για αυτόν».

Ο πάουερ φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα δεν έκρυψε, πάντως, ότι η προσωπική του επιθυμία είναι να παραμείνει ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην ομάδα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος ο παίκτης πρέπει να κοιτάξει πρώτα το δικό του συμφέρον.

«Προφανώς, δεν θέλω να φύγει. Πρέπει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Αν αυτό είναι κάτι αληθινό, τότε ποιος ξέρει;

Αλλά από τη δική μας πλευρά, έχουμε μια δουλειά να κάνουμε εδώ, οπότε τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή.

Αν κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι να μπούμε στα πλέι-οφ, τότε πιστεύω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα αρχίσουν να γίνονται ρεαλιστικά μετά από αυτό. Εγώ τον θέλω εδώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό», κατέληξε.