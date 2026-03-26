Βαλένθια: Εκτός δράσης ο Μοντέρο μετά το ματς με τον Ολυμπιακό
Η Βαλένθια θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ζαν Μοντέρο για τουλάχιστον δύο παιχνίδια, μετά τον τραυματισμό του στο χέρι που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Δομινικανός γκαρντ υπέστη ισχυρή κάκωση και θα απουσιάσει τόσο από την 34η αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στην Παρτίζαν, όσο και από αγώνα της Liga Endesa με τη Σαν […]
Νέος «πονοκέφαλος» για Παναθηναϊκό: Εκτός δράσης και ο Ρογκαβόπουλος με θλάση
Τα προβλήματα δεν έχουν τέλος για τον Παναθηναϊκό, που χάνει ακόμη μία λύση σε κρίσιμο σημείο της σεζόν, μετά τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου.
Ναν: «Πρώτος στόχος τα playoffs και επόμενος η κατάκτηση της Euroleague»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για την τελική κατάταξη. Στο πλαίσιο της media day, ο Κέντρικ Ναν στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, επισημαίνοντας πως η ομάδα του βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό ρυθμό την πιο καθοριστική περίοδο της χρονιάς. Ο Αμερικανός γκαρντ υπογράμμισε […]
Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός, δύσκολο να παίξει ο Γκραντ με τη Μονακό»
Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε απόλυτος ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τη σημασία του αγώνα. Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του θα τα δώσει όλα για να φτάσει στη νίκη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι από αυτό το σημείο και μετά κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζεται ως «τελικός», με στόχο τη […]
Euroleague: «Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη – Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο
Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.