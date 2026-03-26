Ο Παναθηναϊκός AKTOR, με καθοριστική συμβολή των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στο Σαράγεβο απέναντι στην Dubai BC, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Στο πλαίσιο της Media Day της ομάδας, ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση με τη Μονακό, τονίζοντας την καλή ψυχολογία που επικρατεί στο «τριφύλλι» μετά τα τελευταία θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της στήριξης του κόσμου, αναφερόμενος στο sold out που αναμένεται στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στους Μονεγάσκους, το οποίο χαρακτήρισε καθοριστικό για τη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου

Για το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό: «Έχουμε δει το βίντεο μας, ξέρουμε ποιοι παίκτες παίζουν και τον τρόπο που παίζει ο κάθε ένας, την τεχνική τους. Σήμερα κάναμε μια πάρα πολύ καλή προπόνηση και θεωρώ πως μπορούμε να κρατήσουμε το momentum μας καθώς και η ψυχολογία μας είναι ανεβασμένη από την προχθεσινή νίκη. Θεωρώ πως αύριο όμως είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι και πως η Μονακό είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα γιατί παίζει με μεγάλη ελευθερία αυτή τη στιγμή και είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσουμε στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε όλους τους φιλάθλους δίπλα μας».

Για τη νίκη απέναντι στη Dubai BC και την αυτοπεποίθηση που πήραν όλοι στον σύλλογο μετά τη νίκη: «Φυσικά και πήραμε ώθηση για τη συνέχεια, αποδείξαμε για ακόμα μια φορά το πόσο ταλαντούχοι παίκτες είμαστε και πόσο καλή ομάδα έχουμε και πως όλο το σύνολο γενικά είναι εκπληκτικό. Είναι στο χέρι μας να ενώσουμε τα δικά μας κομμάτια και να δέσουμε σωστά όλοι μαζί και να φτάσουμε το “ταβάνι” μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα αλλά σίγουρα μας δίνει ψυχολογία και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό».

Για το τι έχει αλλάξει και η ομάδα έχει ανακάμψει: «Θεωρώ γενικά, και το έχουμε αποδείξει και με την ιστορία, πως όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε πολύ καλύτερο μπάσκετ. Έχουμε πολλούς παίκτες που όταν μας πιέζει το σκορ και ο χρόνος μπορούμε να βάλουμε μεγάλα σουτ και να παίξουμε σωστά. Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές και θεωρώ πως αυτό είναι πολύ σημαντικό, βγήκαμε μπροστά σε αυτήν την κατάσταση και πιστεύω πως έχουμε βελτιωθεί και αμυντικά».

Για τον στόχο της ομάδας: «Μας ενδιαφέρει ξεκάθαρα η νίκη και τίποτα άλλο, αν έρθει φυσικά θα το δεχτούμε αλλά θέλουμε τη νίκη πάση θυσία».

Για το sold out που έκαναν οι φίλοι της ομάδας και εξήγησε πως ανυπομονεί: «Ανυπομονούμε. Ο κόσμος ξέρει την αγάπη μου για αυτόν και φυσικά είναι πάντα δίπλα μας, είναι ο έκτος παίκτης μας. Η φωνή τους και η ενέργειά τους μας δίνει ώθηση κάθε φορά, και ξέρω πως θα είναι κάθε στιγμή εκεί δίπλα μας».