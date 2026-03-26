Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του για τις κρίσιμες αναμετρήσεις στη EuroLeague, με το βλέμμα στραμμένο στην επικείμενη αναμέτρηση απέναντι στη Μονακό.

Στο «πράσινο» στρατόπεδο υπάρχει αναμονή για την κατάσταση του Τζέριαν Γκραντ, ωστόσο τα νέα είναι σαφώς πιο θετικά αναφορικά με τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ, που αποχώρησε με χτύπημα στο μάτι στην τελευταία αναμέτρηση, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος.

Μάλιστα, ο Λεσόρ ετοιμάζεται για την επιστροφή του και στις εγχώριες υποχρεώσεις, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan GBL, με τον έμπειρο ψηλό να βρίσκεται κανονικά στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας.

Αυτό επιβεβαιώνεται και σε τυπικό επίπεδο, καθώς από το πρωί της Πέμπτης (26/3) ο Λεσόρ δηλώθηκε επίσημα στην οκτάδα των ξένων του «τριφυλλιού» για τη Stoiximan GBL, παίρνοντας τη θέση του Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός αποτελεί ήδη παρελθόν από την ομάδα, με την αλλαγή αυτή να ανοίγει τον δρόμο για την άμεση ενεργοποίηση του Λεσόρ ενόψει των απαιτητικών αγώνων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.