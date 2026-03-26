Ο Κιλιάν Εμπαπέ σχολίασε το ενδεχόμενο απουσίας του Νεϊμάρ από το προσεχές Μουντιάλ, λέγοντας πως δυσκολεύεται να φανταστεί ένα Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς εκείνον.

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας προετοιμάζεται για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Βραζιλία, με τον αστέρα των «τρικολόρ» να τοποθετείται στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη σημασία και την επιρροή που έχει ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια διοργάνωση των αστέρων. Όλοι οι αστέρες είναι εδώ και, κατά τη γνώμη μου, ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους. Δεν μπορώ να φανταστώ το Μουντιάλ χωρίς τον Νεϊμάρ. Αλλά στο τέλος, δεν μπορώ να πάω ενάντια στον πρώην προπονητή μου, Κάρλο Αντσελότι. Πρέπει να σεβαστώ την απόφασή του», ανέφερε.

🚨🇧🇷 Kylian Mbappé: “Neymar is Neymar. The World Cup is for world stars and he WILL be there”. “I can NOT imagine a World Cup without Ney, but I won’t go against Ancelotti”. “I’m sure Ney will get ready!”, told @geglobo. pic.twitter.com/V8UQXfD2zp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2026