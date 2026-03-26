Ο Κιλιάν Εμπαπέ σχολίασε το ενδεχόμενο απουσίας του Νεϊμάρ από το προσεχές Μουντιάλ, λέγοντας πως δυσκολεύεται να φανταστεί ένα Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς εκείνον.

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας προετοιμάζεται για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Βραζιλία, με τον αστέρα των «τρικολόρ» να τοποθετείται στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη σημασία και την επιρροή που έχει ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια διοργάνωση των αστέρων. Όλοι οι αστέρες είναι εδώ και, κατά τη γνώμη μου, ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους. Δεν μπορώ να φανταστώ το Μουντιάλ χωρίς τον Νεϊμάρ. Αλλά στο τέλος, δεν μπορώ να πάω ενάντια στον πρώην προπονητή μου, Κάρλο Αντσελότι. Πρέπει να σεβαστώ την απόφασή του», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης με την εθνική ομάδα από τον Οκτώβριο του 2023, όταν και τραυματίστηκε σε αναμέτρηση απέναντι στην Ουρουγουάη, στο πλαίσιο των προκριματικών της Νότιας Αμερικής.

Από τότε, αντιμετωπίζει συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών και ενοχλήσεις μυϊκής φύσης, τα οποία τον έχουν κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός γηπέδων, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και τη συμμετοχή του με το εθνικό συγκρότημα.

