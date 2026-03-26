Η Εθνική Κύπρου του Άκη Μάντζιου ηττήθηκε με 1-0 από τη Εθνική Λευκορωσίας σε φιλική αναμέτρηση στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Nations League.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 25ο λεπτό από τον Τσικαμιράου, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι εμφανίστηκαν πιο απειλητικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η Κύπρος είχε την κατοχή και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, ωστόσο δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία. Στο αρχικό σχήμα βρέθηκαν και οι Σιέλης και Κωστή.

Αρνητική εξέλιξη για τη Λευκορωσία αποτέλεσε ο τραυματισμός του αρχηγού της, Εβγέν Γιαμπλόνσκι, ο οποίος αποχώρησε λίγο πριν την ανάπαυλα μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του.

Η Κύπρος στρέφει πλέον την προσοχή της στο επόμενο φιλικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μολδαβία εντός έδρας σε λίγες ημέρες.

