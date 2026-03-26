Απειλεί την τετράδα η Ρεάλ, Νίκες για Αρμάνι, Μπάγερν και Μακάμπι
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Αναντολού Εφές με 82-71 στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague, και έπιασε τον Ολυμπιακό στην τετράδα. Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και, παρά τις καλές στιγμές της τουρκικής ομάδας, κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους και να φτάσουν στη νίκη. Η Εφές […]
Η βαθμολογία της EuroLeague: Η Ρεάλ έπιασε τον Ολυμπιακό στο δεύτερη θέση
Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αναντολού Εφές με 82-71 την έφερε στο ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό, καθώς αμφότερες οι ομάδες μετρούν πλέον 22-12 μετά από 34 αγωνιστικές στην EuroLeague. Οι Μαδριλένοι εκμεταλλεύτηκαν το θετικό αποτέλεσμα και παραμένουν σε τροχιά κορυφής, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στη βαθμολογία λίγο πριν από τις […]
Νιάνγκ… απογειώθηκε: Εντυπωσιακό poster κάρφωμα στο ντέρμπι Βίρτους – Αρμάνι (vid)
Μια από τις πιο θεαματικές φάσεις της αγωνιστικής χάρισε ο Νιάνγκ στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Βίρτους Μπολόνια και την Αρμάνι Μιλάνο για την 34η αγωνιστική της EuroLeague. Στην πρώτη περίοδο του ιταλικού ντέρμπι, ο παίκτης της Βίρτους πρωταγωνίστησε σε μια φάση υψηλής έντασης, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό poster κάρφωμα απέναντι στον Τζος Νίμπο, ξεσηκώνοντας το κοινό. Η […]
Μαρκοϊσβίλι για Παναθηναϊκό: «Πηγαίνουμε εκεί με σκληρή νοοτροπία και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για 40 λεπτά»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μονακό στο «Telekom Center Athens» για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού», καθώς αμφότερες οι ομάδες διεκδικούν μια θέση στην πρώτη εξάδα, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Ο προπονητής των Μονεγάσκων, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, στάθηκε στη νοοτροπία και την […]
Μαρτίνεθ: «Η Βαλένθια μου έδωσε την ευκαιρία να βελτιωθώ – Δεν έχω δεχθεί προτάσεις από Μπαρτσελόνα και Ρεάλ (vid)
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ τοποθετήθηκε για τη φετινή πορεία της Βαλένθια, αναλύοντας τη φιλοσοφία της ομάδας και ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από το ενδιαφέρον κορυφαίων ισπανικών συλλόγων.