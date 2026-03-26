Ποινές σε βάρος της Μπενφίκα επέβαλε η UEFA για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο των playoffs του UEFA Champions League.

Ο πορτογαλικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 40.000 ευρώ για «περιστατικά ρατσιστικής και/ή διακριτικής συμπεριφοράς», τα οποία καταγράφηκαν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στις 17 Φεβρουαρίου.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η καταγγελία του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος υποστήριξε ότι έγινε αποδέκτης ρατσιστικής προσβολής κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης από τον Τζιανλούκα Πρεστιανί.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα μετά το εντυπωσιακό γκολ του Βραζιλιάνου στο 50ό λεπτό, όταν με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Τρουμπίν. Κατά τους πανηγυρισμούς, ο Βινίσιους τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Λετεσιέ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Λίγο αργότερα και ενώ το παιχνίδι ετοιμαζόταν να συνεχιστεί, ο Πρεστιανί πλησίασε τον Βραζιλιάνο εξτρέμ και σύμφωνα με τις καταγγελίες, προχώρησε σε ρατσιστική προσβολή.

Παράλληλα, η Μπενφίκα επιβαρύνθηκε με επιπλέον πρόστιμα, ύψους 25.000 ευρώ για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο και 8.000 ευρώ για χρήση λέιζερ από την εξέδρα, με τη συνολική ποινή να αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα των γεγονότων που καταγράφηκαν στο παιχνίδι.