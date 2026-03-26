Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται πλέον μακριά από την τροχιά των πλέι οφ, με την εικόνα τους να προμηνύει ένα πρόωρο «φινάλε» στη regular season του ΝΒΑ, πριν καν ξεκινήσει η πραγματική μάχη.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένει θολή. Ο «Greek Freak» συνεχίζει να βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης, ωστόσο ο ίδιος δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να επιστρέψει και να πατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Στον αντίποδα, οι άνθρωποι των «ελαφιών» εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να τον προστατεύσουν, κρατώντας τον εκτός μέχρι την ολοκλήρωση της regular season.

Όσον αφορά την κατάστασή του τοποθετήθηκε ο Ντοκ Ρίβερς μετά το φινάλε της αναμέτρησης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σημειώνει πρόοδο. Απλά, ακόμα δεν είναι υγιής».