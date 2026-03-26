Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο απασχόλησε για λόγους εκτός αγωνιστικών χώρων, καθώς τιμωρήθηκε για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε περιοχή κοντά στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 21χρονος εξτρέμ της Τσέλσι κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο περίπου 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση βαθμών από το δίπλωμα οδήγησης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2025, λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους «μπλε», όταν καταγράφηκε να κινείται με 80 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το επιτρεπόμενο όριο ήταν 64 χλμ./ώρα, κοντά στο προπονητικό κέντρο Carrington.

Μέσω της νομικής του εκπροσώπησης, ο ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε την παράβαση και εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν:

«Αναγνωρίζει το λάθος του και ζητά συγγνώμη. Ήταν μια στιγμή απροσεξίας»

Αρχικά, ο Γκαρνάτσο αντιμετώπιζε και κατηγορία για μη ανταπόκριση σε σχετικές ειδοποιήσεις των αρχών, ωστόσο αυτή αποσύρθηκε μετά την παραδοχή του.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Αργεντινός προσπαθεί να βρει σταθερό ρυθμό με τη φανέλα της Τσέλσι, αφήνοντας πίσω του το περιστατικό και εστιάζοντας στις υποχρεώσεις του εντός γηπέδου.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα