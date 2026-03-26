Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Παραγουάη, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας σε αυτή τη φάση των διεθνών υποχρεώσεων.

Ο Σέρβος προπονητής τόνισε πως τα φιλικά παιχνίδια αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για δοκιμές, αξιολόγηση προσώπων και βελτίωση της συνολικής εικόνας της ομάδας, μέσα από τη συνεχή δουλειά στο αγωνιστικό πλάνο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Εθνική επιδιώκει να χτίσει σταθερές βάσεις και αγωνιστική ταυτότητα, ώστε να παρουσιαστεί πιο έτοιμη και ανταγωνιστική στις επίσημες διοργανώσεις που ακολουθούν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το διάστημα αυτό με τα φιλικά: «Είχαμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμένοι ότι θα τα καταφέρναμε. Υπάρχει και μία απογοήτευση που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Τώρα είμαστε μπροστά σε φιλικά και δεν σας κρύβω ότι δεν είναι η ίδια αίσθηση. Τα παιχνίδια αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη διοργάνωση, που θα είναι πρόκληση.

Έχουμε αρκετά νέα ομάδα που θα αποκτήσει την εμπειρία με τον χρόνο. Θα έχουμε περισσότερο εγωισμό και συγκέντρωση για τα επόμενα παιχνίδια. Να δώσουμε χρόνο σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ίσως χρόνο για να διευρύνουμε λίγο το ρόστερ με παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και που δεν έχουν τόσες παραστάσεις. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από την άλλη οι παίκτες μου έχουν πολύ καλή διάθεση όταν έρχονται στην Εθνική.»

Για τον Κοντούρη: «Είναι ένα καινούριο πρόσωπο που έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Είναι μέλος των Εθνικών σε πιο μικρές κατηγορίες. Είναι και σε μία θέση που ενδεχομένως μελλοντικά να μπορεί να ενισχύσει την Εθνική. Να τον δω λίγο και να μπει στο σκεπτικό της Εθνικής. Υπάρχει πάντα ένα ενδεχόμενο να ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων.»

Για τον Μάνταλο: «Κενό θα αφήσει ο Πέτρος. Έχει κάνει πάνω από 70 παιχνίδια στην Εθνική. Ο Πέτρος ως παίκτης και προσωπικότητα βοηθούσε πάρα πολύ στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Ο ίδιος θεώρησε – για λόγους που εγώ μπορώ να καταλάβω – ότι ήρθε ο καιρός να σταματήσερι. Να του ευχηθώ καλή συνέχεια. Με τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και χρειάζονται και οι έμπειροι παίκτες.»

Για το υλικό που έχει: «Στο ελληνικό Πρωτάθλημα λείπει το ελληνικό στοιχείο από ομάδες που θα μπορούσαν να μας δώσουν λίγο παραπάνω βοήθεια. Θα ήμουν ενδεχομένως πιο άνετος εάν και στις μικρομεσαίες ομάδες θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο.»