Ο Χάμιλτον άφησε προσωρινά το μονοθέσιό του και βρέθηκε σε ένα παραδοσιακό ιαπωνικό dojo, λίγο πριν από το Grand Prix της Ιαπωνίας, επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο προετοιμασίας για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Τετσούρο Σιμαγκούτσι του διάσημου σαμουράι και χορογράφου των σκηνών μάχης της ταινίας Kill Bill.

Φόρεσε την παραδοσιακή ενδυμασία «hakama», κρατώντας κατάνα ο Βρετανός και μοιράστηκε στιγμιότυπα από αυτή τη μοναδική εμπειρία μέσω των social media.

«Πίσω στο dojo.(…)Το μάθημά μας με πήγε πολύ πίσω και μου θύμισε όταν έκανα καράτε μικρός. Ξεκίνησα μαθήματα για να αντιμετωπίσω τους νταήδες στο σχολείο. Δεν με δίδαξε μόνο πώς να αμύνομαι, αλλά μου έμαθε πειθαρχία, σεβασμό και ταπεινότητα.

Έκανα μαθήματα κάθε εβδομάδα για επτά χρόνια και κάθε μάθημα ξεκινούσε με το να γονατίζουμε και να υποκλινόμαστε στον sensei. Το ίδιο έκανα και χθες για να ξεκινήσω το μάθημά μου με τον Tετσούρο. Δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε να υποκλινόμαστε όταν ήμουν μικρός, αλλά μεγαλώνοντας και μαθαίνοντας να σέβομαι την παράδοση, άρχισα να εκτιμώ την ομορφιά αυτής της κίνησης.

Ευχαριστώ, Sensei, ευχαριστώ Τόκιο γι αυτή την θερμή υποδοχή».

Ο Χάμιλτον πηγαίνει στην Ιαπωνία με στόχο να συνεχίσει τις θετικές φετινές εμφανίσεις και να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο βάθρο με τη Ferrari