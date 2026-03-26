Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημάδεψε τη συνέντευξη τύπου της Red Bull Racing στη Σουζούκα, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου για το Grand Prix Ιαπωνίας.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος αρνήθηκε να ξεκινήσει τη συνέντευξη Τύπου αν δεν αποχωρούσε συγκεκριμένος δημοσιογράφος από την αίθουσα. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής διέκοψε τη διαδικασία από την πρώτη στιγμή, ζητώντας ξεκάθαρα την απομάκρυνση εκπροσώπου του Τύπου από τη βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Ο λόγος της διαμάχης τους

Η ένταση δεν ήταν τυχαία, καθώς οι δύο πλευρές είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς από την περσινή σεζόν. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Ζιλ Ρίτσαρντς είχε θέσει ερώτηση στον Φερστάπεν μετά το φινάλε του πρωταθλήματος, συνδέοντας την απώλεια του τίτλου με το περιστατικό που είχε με τον Τζορτζ Ράσελ στην Ισπανία.

Παρότι τότε ο οδηγός είχε απαντήσει χωρίς να οξύνει τα πνεύματα, το ζήτημα φαίνεται πως παρέμεινε ενεργό. Στη Σουζούκα, ο Φερστάπεν ξεκαθάρισε τη στάση του, επιβεβαιώνοντας ότι η αντίδρασή του σχετίζεται άμεσα με εκείνο το περιστατικό και απαιτώντας την άμεση αποχώρηση του δημοσιογράφου.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Σουζούκα, η ένταση δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της, με τον Μαξ Φερστάπεν να διακόπτει τη διαδικασία και να ζητά την αποχώρηση συγκεκριμένου δημοσιογράφου από την αίθουσα.

Όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να καταλάβει τον λόγο της αντίδρασης, ο Ολλανδός οδηγός ήταν απόλυτος και δεν άφησε περιθώρια για συζήτηση:

Φερστάπεν: «Ένα δευτερόλεπτο. Δεν πρόκειται να μιλήσω πριν φύγει αυτός»

Δημοσιογράφος: «Σοβαρά;»

Φερστάπεν: «Ναι»

Δημοσιογράφος: «Εξαιτίας της ερώτησης πέρυσι;»

Φερστάπεν: «Ναι»

Δημοσιογράφος: «Θες να φύγω;»

Φερστάπεν: «Ναι»

Δημοσιογράφος: «Για εκείνη την ερώτηση για τη Βαρκελώνη;»

Φερστάπεν: «Ναι. Βγες έξω»

Δημοσιογράφος: «Είσαι ακόμη τόσο εκνευρισμένος;»

Φερστάπεν: «Βγες έξω»

Η διαδικασία ξεκίνησε κανονικά μόνο αφού ο δημοσιογράφος αποχώρησε, με τον Φερστάπεν να δηλώνει: «Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε».