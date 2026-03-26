Ένα εντελώς νέο παιχνίδι είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει με τίτλο FIFA Heroes, ως το πρώτο επίσημα αδειοδοτημένο videogame υπό το brand της παγκόσμιας ομοσπονδίας που δεν προέρχεται από την EA Sports. Το παιχνίδι συνδυάζει ποδόσφαιρο, σούπερ δυνάμεις και arcade gameplay.

Τι είναι το FIFA Heroes

Το Fifa Heroes είναι ένα 5ν5 arcade ποδοσφαιρικό παιχνίδι, το οποίο συνδυάζει το ποδόσφαιρο με τις υπερδυνάμεις κάποιον σούπερ ηρώων. Αναπτύσσεται από το ENVER Studio και θα κυκλοφορήσει από την Solace Games, με την επίσημη άδεια της ομοσπονδίας και προσθήκη παικτών της FIFPRO.

Το παιχνίδι σκοπεύει να είναι free-to-play κυρίως για κινητά, με πρόγραμμα για πρόσβαση και cross-platform αγώνες στο άμεσο μέλλον, μέσω των εκδόσεων που θα βγουν για PC και κονσόλες.

A FIFA game… but not as you know it! 🤯 Check out the new trailer for #FIFAHeroes — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2026

Το παιχνίδι αποκαλύφθηκε μέσα από ένα reveal trailer και η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του ορίστηκε η 28η Απριλίου 2026 σε iOS, Android και PC.

Οι εκδόσεις για κονσόλες αναμένεται να ακολουθήσουν το καλοκαίρι του 2026, πιο κοντά στο Μουντιάλ.

Στο παιχνίδι θα υπάρχουν «θρύλοι» όπως ο Ντιέγκο Μαραντόνα, παίκτες του σήμερα όπως ο Χάρι Κέιν και σούπερ ήρωες όπως ο Thor. Επιπλέον, το παιχνίδι θα περιλαμβάνει και την επίσημη μασκότ του Μουντιάλ 2026.