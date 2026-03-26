Πλούσιο είναι το αποψινό πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, με την αναμέτρηση της Ρεάλ κόντρα στην Εφές να ξεχωρίζει (21:45).

Πρόκειται για ένα ματς που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, καθώς η Ρεάλ βρίσκεται πίσω από τους Ερυθρόλευκους στην τρίτη θέση της βαθμολογίας (21-12) με ένα ματς λιγότερο και παλεύει για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα play offs.

Από εκεί και πέρα, στο αποψινό πρόγραμμα, υπάρχει η αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με τη Βιλερμπάν (21:30), σε ένα ματς που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Την ίδια ώρα (21:30), τζάμπολ θα έχουμε και στο παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι και την Ντουμπάι BC, εκεί όπου ο αγώνας θεωρείται «do or die», αφού και οι δύο ομάδες παλεύουν για την είσοδό τους στη δεκάδα.

Η Ντουμπάι είναι 11η και προέρχεται από ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό, απεναντίας η Μακάμπι έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς είχε επικρατήσει της Φενέρμπαχτσε στην προηγούμενη αγωνιστική.

Απόψε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το ιταλικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αρμάνι και τη Βίρτους Μπολόνια. Οι γηπεδούχοι θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη στο σημερινό ματς, αφού ισοβαθμούν με τη Μακάμπι και μάχονται για την είσοδό τους στα play in και τη δεκάδα.

Για τη Βίρτους το ματς δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που έχει μείνει εκτός διεκδίκησης στόχων και βρίσκεται στην 14η θέση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Πέμπτης 26/03

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν Novasports 2

21:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC Νovasports 5

21:30 Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Novasports 3

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές Novasports 4