Νέος κύκλος αμφισβήτησης ανοίγει γύρω από τη διαχείριση τραυματισμών στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς γαλλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ακόμη ένα σοβαρό λάθος από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου.

Μετά τα όσα ήρθαν στο φως σχετικά με την υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ και τις αναφορές περί εξέτασης σε λάθος γόνατο, που διαψεύστηκαν δημόσια από τον ίδιο νέο ρεπορτάζ της L’Équipe επεκτείνει την προβληματική εικόνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αντίστοιχο σφάλμα φέρεται να σημειώθηκε και στην περίπτωση του Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Ο Γάλλος μέσος είχε τραυματιστεί στον αριστερό αστράγαλο, ωστόσο η αρχική ιατρική αξιολόγηση φαίνεται πως επικεντρώθηκε στο δεξί πόδι, οδηγώντας σε λανθασμένα συμπεράσματα.

🚨🚨 BREAKING: Real Madrid’s medical staff diagnosed Eduardo Camavinga’s WRONG ANKLE. After his left ankle injury on Dec 3rd, the doctors made MRI scans of his RIGHT ankle and told him he’s fine, he was then called up against Celta Vigo on Dec 7th. After that, he was OUT for… pic.twitter.com/AYdvPTf8Ps — Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2026

Η μαγνητική τομογραφία πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου στο Μπιλμπάο, με πηγές να αναφέρουν πως εξετάστηκε για πρόβλημα στη δεξιά κνήμη, ενώ ο πραγματικός τραυματισμός εντοπιζόταν στην αριστερή πλευρά. Ως αποτέλεσμα, δόθηκε το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του στην αποστολή για την αναμέτρηση με τη Θέλτα στις 7 Δεκεμβρίου.

Selon plusieurs sources, le Real Madrid se serait aussi trompé de jambe concernant l’IRM de la blessure à la cheville gauche d’Eduardo Camavinga, survenue le 3 décembre à Bilbao ➡️ https://t.co/8eH1cLDhDU pic.twitter.com/2ViVLFZs86 — L’Équipe (@lequipe) March 25, 2026

Ο Καμαβινγκά δεν αγωνίστηκε τελικά σε εκείνο το παιχνίδι, παραμένοντας στον πάγκο, ενώ στη συνέχεια έμεινε εκτός δράσης για τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις.

Η επιστροφή του σημειώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου απέναντι στη Σεβίλλη, περίπου δύο εβδομάδες μετά.

Παρά τις διαψεύσεις που έχουν ήδη υπάρξει από την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης, τα νέα στοιχεία επαναφέρουν έντονα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την ακρίβεια των ιατρικών χειρισμών εντός του συλλόγου, σε μια περίοδο που η πίεση και η έκθεση παραμένουν υψηλές.