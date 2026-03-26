Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Αναντολού Εφές με 82-71 στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague, και έπιασε τον Ολυμπιακό στην τετράδα. Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και, παρά τις καλές στιγμές της τουρκικής ομάδας, κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους και να φτάσουν στη νίκη. Η Εφές προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Τζόρνταν Λόιντ να ξεχωρίζει επιθετικά, όμως δεν βρήκε τις λύσεις στο φινάλε απέναντι στην πιο σταθερή Ρεάλ.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 104-100 (88-88 κ.δ)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Dubai BC με 104-100 (88-88 κ.δ) στην παράταση, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και εξελίχθηκε σε πραγματικό «θρίλερ».

Ο Τρε Κλαρκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με double-double και οδηγώντας την ομάδα του σε μια σημαντική νίκη στο φινάλε.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μακάμπι έφτασε τη Dubai στο 17-16, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν τη μάχη για μια θέση στην πρώτη δεκάδα που οδηγεί στα play-in της EuroLeague.

Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague περιλάμβανε ιταλικό «ντέρμπι» στο Μιλάνο, με την Αρμάνι Μιλάνο να υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια σε μια αναμέτρηση γοήτρου.

Αν και οι δύο ομάδες δεν διανύουν την πιο λαμπρή περίοδο της ιστορίας τους, το μεταξύ τους παιχνίδι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες ήθελαν τη νίκη για λόγους κύρους.

Η Αρμάνι ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα και με επιβλητική εμφάνιση δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Βίρτους, φτάνοντας άνετα στο τελικό 103-87.

Μπάγερν – Βιλλερμπάν 93-83

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε της Βιλερμπάν με 93-83, σε μια αναμέτρηση για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Γερμανοί πήραν ένα σημαντικό αποτέλεσμα, ωστόσο παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία με ρεκόρ 14-20, έχοντας πλέον περιορισμένες ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η γαλλική ομάδα συνεχίζει τη δύσκολη πορεία της στη σεζόν, καθώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης με ρεκόρ 8-26 και ουσιαστικά χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον στο φινάλε.

Η βαθμολογία