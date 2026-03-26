Η Ρεάλ Μαδρίτης φημίζεται για τις ακαδημίες της. Ραούλ, Κασίγιας και αρκετοί ακόμη, που διέπρεψαν στον χώρο του ποδοσφαίρου, αποφοίτησαν από τη μεγάλη σχολή των Μαδριλένων.

Στο σήμερα, οι «μερένγκες» διαθέτουν στα σπλάχνα τους έναν επίδοξο μάγο. Ο Νταβίντ Σάντσεθ χορεύει με την μπάλα στα πόδια, παρασύροντας στον ρυθμό του συμπαίκτες και αντιπάλους.

Σε αγώνα της Κ15, ο Ισπανός πιτσιρικάς μας παρουσίασε τις προικισμένες ικανότητές του, πετυχαίνοντας ένα απίστευτο γκολ.

Δείτε το video:

Look at this GOLAZO by David Sánchez… Ridiculous. Just TOO good. Akevín A 4-0 Wydad AC. https://t.co/aD7OxMgjLq pic.twitter.com/8wGFkwKo6m — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 25, 2026

Οι περίτεχνες ενέργειές του, αλλά και η βραχύσωμη όψη του, παραπέμπουν στον πρώην ηγέτη της μισητής, αντίπαλης ομάδας της «Βασίλισσας», τον Λιονέλ Μέσι.