Το φεστιβάλ ποδηλάτου είχε απ’ όλα: επιδείξεις με ποδήλατα ΒΜΧ, δοκιμές E bikes, workshop, παιχνίδια και μαθήματα ποδηλάτου για τους μικρούς λάτρεις του πεταλιού.

Το Αthens Bike Festival προσέφερε όμως και ενημέρωση στους επισκέπτες για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και την αξία των αστικών μετακινήσεων με ποδήλατο σε πόλεις που ασφυκτιούν από το κυκλοφοριακό και το αυτοκίνητο όπως είναι η Αθήνα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση δύο σύλλογοι-μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας (ΕΟΑΠ), η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα και ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Πεδίον του Άρεως δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες στους πολίτες για την αστική ποδηλασία. Παράλληλα ενημέρωσαν για τις δράσεις και τις παρεμβάσεις τους ανά την Ελλάδα με στόχο οι ελληνικές μεγαλουπόλεις να περιορίσουν τη χρήση αυτοκινήτου.

Το βασικό ερώτημα των επισκεπτών που συνομίλησαν με την Ελληνική Ομοσπονδία Αστικής Ποδηλασίας ήταν «τι γίνεται με τις ποδηλατικές υποδομές και τους ποδηλατόδρομους» που εδώ και χρόνια είναι στα σκαριά αλλά δεν υλοποιούνται.

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί ήταν αυτοί που ήρθαν στο φεστιβάλ με το ποδήλατο τους, όπως δηλαδή κάνουν καθημερινά όταν μετακινούνται για να πάνε στη δουλειά τους ή για να κάνουν τα ψώνια τους. Κι αυτό αποδεικνύει πως όλοι – ακόμη και σε μία ασφυκτική πόλη από τα ΙΧ, χωρίς ποδηλατικές υποδομές – μπορούν σιγά σιγά να αλλάξουν συνήθειες μετακινήσεων.

Αυτό ακριβώς φαίνεται εξάλλου και από το πολύ ενδιαφέρον βιντεάκι που τράβηξε ο Δημήτρης Μουρατίδης, γραμματέας της ΕΟΑΠ και μέλος του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου. Αθηναίοι κάθε φύλου και ηλικίας εξηγούν ότι χρησιμοποιούν το ποδήλατο γιατί έτσι κάνουν καλό στην υγεία τους, γιατί η Αθήνα έχει πήξει από αυτοκίνητα, γιατί πολύ απλά το έχουμε όλοι ανάγκη. Και έχουν πολύ δίκιο, σε καιρούς κλιματικής αλλαγής οι πόλεις μας και το περιβάλλον κατ’ επέκταση έχουν ανάγκη το ποδήλατο!