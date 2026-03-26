Η Wall Street κατέγραψε σημαντικές απώλειες την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, με τον S&P 500 να υποχωρεί, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 1,74% και έκλεισε στις 6.477,16 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έχασε 2,38% στις 21.408,08 μονάδες, περνώντας σε περιοχή διόρθωσης (πτώση άνω του 10% από τα υψηλά του). Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 469,38 μονάδες ή 1,01%, κλείνοντας στις 45.960,11 μονάδες.

Το ράλι στο πετρέλαιο εντείνει την πίεση στη Wall Street

Οι τιμές του αργού κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, ασκώντας επιπλέον πίεση στις μετοχές. Το Brent εκτινάχθηκε κατά 5,66% στα 108,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (West Texas Intermediate) ενισχύθηκε κατά 4,61% στα 94,48 δολάρια.

Παράλληλα, καθώς οι μετοχές υποχωρούσαν και το πετρέλαιο ενισχυόταν, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων —τόσο του 10ετούς όσο και του διετούς— σημείωσαν απότομη άνοδο.

Τραμπ: «Οι τιμές θα υποχωρήσουν»

O Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι πιέσεις στις αγορές δεν είναι τόσο σοβαρές, όσο ανέμενε. «Όλα θα επιστρέψουν στα επίπεδα που ήταν και πιθανότατα χαμηλότερα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποίησε το Ιράν ότι «καλύτερα να σοβαρευτεί σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά», υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρχει επιστροφή σε περίπτωση αποτυχίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς διαπραγματευτές «πολύ διαφορετικούς» και «παράξενους», υποστηρίζοντας ότι «ικετεύουν» τις ΗΠΑ για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, που διαρκεί πλέον τέσσερις εβδομάδες.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από αναφορές, ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, πως η Τεχεράνη εξετάζει πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

Την ίδια στιγμή, οι χώρες του Κόλπου καταδίκασαν με κοινή ανακοίνωση τις «εγκληματικές» επιθέσεις του Ιράν από ιρακινό έδαφος σε ενεργειακές υποδομές, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμες να αμυνθούν. Παράλληλα, κάλεσαν την ιρακινή κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την παύση των επιθέσεων προς γειτονικές χώρες.

Οι αγορές μεταξύ αισιοδοξίας και αβεβαιότητας

Παρά τη σημερινή πτώση, η Wall Street προερχόταν από ανοδική συνεδρίαση, με τους βασικούς δείκτες να οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη, παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις ΗΠΑ και Ιράν για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Tobin Marcus από τη Wolfe Research εκτιμά ότι οι πρόσφατες κινήσεις των αγορών δείχνουν πως οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι το Ιράν ενδέχεται να μην λέει την αλήθεια.

Όπως λέει, οι αγορές «φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το αρνητικό δημόσιο μήνυμα του Ιράν μπορεί να αποτελεί προπέτασμα καπνού για πιο συμβιβαστική στάση κατ’ ιδίαν», προσθέτοντας όμως ότι η αβεβαιότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ, δεδομένης της πενθήμερης προθεσμίας που έχει θέσει ο Τραμπ για συνομιλίες.