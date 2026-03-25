Μετά την ολική ρήξη που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα στις σχέσεις μεταξύ του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν και Ρίσον Χολμς, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε την αποχώρηση του παίκτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Μετά το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague και το αντίστοιχο με τον Πανιώνιο για την Stoiximan Greek Basketball League, ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός αποστολής τον Ρισόν Χολμς και για την αναμέτρηση με την Dubai BC στην Βοσνία.

Ο Τούρκος προπονητής «έκοψε» τον Αμερικανό σέντερ για τρίτο σερί ματς και μάλιστα κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Βοσνία είχε τονίσει ότι ο έμπειρος άσος έχει τεθεί εκτός ομάδας και είναι πλέον θέμα της διοίκησης τι μέλλει γενέσθαι με τον Χολμς.

Στη Euroleague με τον Παναθηναϊκό ο Χολμς είχε κατά μέσο όρο 7.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».