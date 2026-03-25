Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει έναν σπουδαίο κύκλο εννέα ετών στη Λίβερπουλ, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που δύσκολα συγκρίνεται. Ο Αιγύπτιος σταρ, λίγο πριν αποχωρήσει από το «Άνφιλντ», έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους που πέρασαν ποτέ από την Premier League.

Από τη σεζόν 2017-18, όταν και φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των «ρεντς», ο Σαλάχ κυριάρχησε σε πολλαπλούς τομείς του παιχνιδιού. Μετρά 189 γκολ και 92 ασίστ, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει σε κατηγορίες όπως οι δημιουργημένες ευκαιρίες σε open play, τα σουτ, τα τελειώματα εντός στόχου και οι επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή.\\

Ωστόσο, υπάρχει ένα στατιστικό που αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την επιδραστικότητά του. Σε 310 εμφανίσεις με τη Λίβερπουλ, ο Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 281 γκολ (189 τέρματα και 92 ασίστ), επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία της Premier League.

Ένα νούμερο που δεν αποτυπώνει απλώς τη συνέπειά του, αλλά επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο που είχε όλα αυτά τα χρόνια, οδηγώντας τη Λίβερπουλ σε επιτυχίες και γράφοντας το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

