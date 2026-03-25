Η εικόνα της βαθμολογίας στην EuroLeague άλλαξε μετά τα τελευταία αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει νικητής από το Σαράγεβο απέναντι στην Dubai BC, ενώ ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια.

Έτσι, τα νέα δεδομένα στη βαθμολογία της διοργάνωσης αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, καθώς η σεζόν πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της και κάθε αποτέλεσμα παίζει καθοριστικό ρόλο στη μάχη για την τελική κατάταξη.

Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 78-71

Μονακό – Μιλάνο 90-85

Dubai BC- Παναθηναϊκός 104-107

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71

Παρτίζαν – Βιλερμπάν

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ