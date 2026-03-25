Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη «Roig Arena», καθώς ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 85-84 για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Φουρνιέ ήταν ο «μοιραίος» που αστόχησε στη λήξη της αναμέτρησης στο σουτ που θα έδινε τη νίκη στους Πειραιώτες.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα έπειτα από δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα και έπεσαν σε ρεκόρ 22-12.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε στις κακές επιλογές των τελευταίων λεπτών της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι και χάσαμε πολλές ελεύθερες βολές στο δεύτερο μέρος. Είχαμε κάποιες κακέ τελικές επιλογές και αμυνθήκαμε στο transition χωρίς ισορροπία.

Έτσι έγινε παιχνίδι της μίας φάσης. ‘Ενα σουτ του Μοντέρο, μία προσπάθεια του Βεζένκοβ και βέβαια το φάουλ στον Μοντέρο που βέβαια είχαμε την ευκαιρία μας να σκοράρουμε μετά, όμως δεν το κάναμε».