Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσίευσε στα social media ένα αφιέρωμα με τέσσερις χαρακτηριστικές εικόνες που συνδέουν το ελληνικό ποδόσφαιρο με σημαντικές στιγμές και σύμβολα.

Ξεχωρίζει η εικόνα του Γιώργου Καραγκούνη να σηκώνει το τρόπαιο του Euro 2004, μια από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Παράλληλα, στην ανάρτηση περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από την Εθνική Ελλάδας Γυναικών, καθώς και από τον ιστορικό Γαλανόλευκο Φάρο, που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο στήριξης της «γαλανόλευκης».

Την τετράδα συμπληρώνει ο Κώστας Φορτούνης, ως αρχηγός του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Conference League 2024, σε μια ακόμη ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο.