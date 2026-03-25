Μια ακόμη ήττα στο φινάλε γνώρισε ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά με 85-84 στη Βαλένθια. Και είναι κρίμα γιατί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα μπορούσε να είναι πραγματικά άνετα πρώτη στο φετινό ράλι. Και ακόμη το συζητά για το πλεονέκτημα έδρας. Απόψε μάλιστα στη Βαλένθια δεν έχασε μόνο ένα ακόμη ματς στον πόντο. Έχασε και την ισοβαθμία με τους Ισπανούς.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 22-12 και είναι στη δεύτερη θέση μετά τη Φενέρ που έχασε και εκείνη απόψε από τη Μακάμπι αλλά με 23-10 επί της ουσίας έχει κλειδώσει το Νο1 της κατάταξης

Πίσω του κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Εκεί όπου η Βαλένθια και η Ρέαλ είναι στο 21-12 ενώ η Χάποελ που έχασε απόψε στη Μαδρίτη είναι στο 20-12 αλλά έχει δύο ματς λιγότερα από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Τι θέλει ο Ολυμπιακός ως το φινάλε; Ουσιαστικά 2 νίκες για να κλειδώσει την 4άδα. Να φτάσει στις 24 νίκες.

Ιδανικά νικώντας τη Ρεάλ στο ΣΕΦ με +13 για να της πάρει την ισοβαθμία, καθώς στη Μαδρίτη έχασε 77-89. Ή βέβαια νικώντας στη Σόφια την Χάποελ. Και χωρίς αυτό όμως η τετράδα μοιάζει δεδομένη με δύο ροζ φύλλα αγώνα. Και έχει: Βιλερμπάν εκτός (3/4), Ρεάλ εντός (7/4) και Χάποελ εκτός (9/4), ενώ τελειώνει εντός με το Μιλάνο (16/4).