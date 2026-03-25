Ο λάτρης της εφαρμογής «X», Εβάν Φουρνιέ δημοσίευσε μία νέα ανάρτηση στο λογαριασμό του, με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ευχήθηκε χρόνια πολλά για την ημέρα σε άπταιστα ελληνικά, κάτι που προκάλεσε τον ενθουσιασμό των διαδικτυακών του φίλων.

Η ανάρτηση του Φουρνιέ

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί χρήστες σχολίασαν κάτω από την ανάρτηση, δίνοντας μάλιστα στον Εβάν Φουρνιέ νέες ιδέες για τις γαστρονομικές του εμπειρίες, προτείνοντας του να δοκιμάσει σκορδαλιά.

Άλλωστε, ο Γάλλος αστέρας είναι γνωστό ότι είναι φαν της ελληνικής κουζίνας, καθώς συχνά πυκνά δημοσιεύει αναρτήσεις που αφορούν φαγητά της χώρας μας.

