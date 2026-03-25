Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην εκπνοή κόντρα στην Βαλένθια και γνώρισε την πρώτη του ήττα με 85-84 μετά από εννέα σερί αναπάντητα διπλά εναντίον των Ισπανών.
Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη είχε σε τρομερή μέρα Όσμαν, Ναν και Χέιζ-Ντέιβις και κατάφερε με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο να πανυγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη εναντίον της Dubai BC για την 33η αγωνιστική της Euroleague.
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενερμπαχτσέ 94-89
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξένησε τη Φενέρμπαχτσε στο Βελιγράδι, σε μια αναμέτρηση που θεωρητικά είχε περιορισμένο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί ανέτρεψαν τα δεδομένα και πέτυχαν σημαντική νίκη με 94-89 για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μακάμπι ανέβηκε στο 16-16 και έφτασε την Ολίμπια Μιλάνο στη 12η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε παραμένει στην κορυφή με ρεκόρ 23-10, ωστόσο η διαφορά της έχει μειωθεί, καθώς ο Ολυμπιακός ακολουθεί σε απόσταση και συνεχίζει την πίεση στη μάχη της κορυφής.
Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν 78-71
Μονακό – Μιλάνο 90-85