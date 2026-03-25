Η Μονακό, παρά τις σημαντικές απουσίες στο ρόστερ της, έδειξε χαρακτήρα και πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας με 90-85 στο Πριγκιπάτο για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μονακό σημείωσε δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα και έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδο στην πρώτη εξάδα, ανεβαίνοντας στο 19-14. Αντίθετα, η ομάδα του Πέπε Ποέτα υποχώρησε στο 16-17, μένοντας πιο πίσω στη μάχη για μια θέση που οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71

Η Μπαρτσελόνα φιλοξένησε την Αναντολού Εφές και χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη πίεση, πήρε μια σημαντική νίκη με 78-71 για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Καταλανοί διατηρούνται δυνατά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη εξάδα, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 19-14. Αντίθετα, η Εφές συνεχίζει να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, παραμένοντας στη 18η θέση με 11-22.

Παρτίζαν – Βιλλερμπάν 79-78

Η Παρτίζαν, παρότι δεν έχει πλέον ελπίδες για συμμετοχή στα playoffs της EuroLeague, συνεχίζει να παλεύει σε κάθε παιχνίδι, αγωνιζόμενη για το γόητρο και την ιστορία της.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και απέναντι στη Βιλερμπάν, την οποία νίκησε οριακά με 79-78, χάρη στις καθοριστικές ενέργειες του Κάρλικ Τζόουνς στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Ρεάλ Μαδρίτης Χάποελ Τελ-Αβίβ 92-83

Η Ρεάλ Μαδρίτης, βασιζόμενη στην αποτελεσματικότητά της στην επίθεση, επικράτησε σχετικά άνετα με 92-83 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ντέρμπι της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η «Βασίλισσα» ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 21-12, ξεπερνώντας τους Ισραηλινούς, οι οποίοι παραμένουν με το ίδιο ρεκόρ.

