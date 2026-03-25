Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην εκπνοή κόντρα στην Βαλένθια και γνώρισε την πρώτη του ήττα με 85-84 μετά από εννέα σερί αναπάντητα διπλά εναντίον των Ισπανών.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη είχε σε τρομερή μέρα Όσμαν, Ναν και Χέιζ-Ντέιβις και κατάφερε με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο να πανυγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη εναντίον της Dubai BC για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενερμπαχτσέ 94-89

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξένησε τη Φενέρμπαχτσε στο Βελιγράδι, σε μια αναμέτρηση που θεωρητικά είχε περιορισμένο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί ανέτρεψαν τα δεδομένα και πέτυχαν σημαντική νίκη με 94-89 για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μακάμπι ανέβηκε στο 16-16 και έφτασε την Ολίμπια Μιλάνο στη 12η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε παραμένει στην κορυφή με ρεκόρ 23-10, ωστόσο η διαφορά της έχει μειωθεί, καθώς ο Ολυμπιακός ακολουθεί σε απόσταση και συνεχίζει την πίεση στη μάχη της κορυφής.

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν 78-71

Όλα έδειχναν πως η αποστολή της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας για την 33η αγωνιστική της EuroLeague θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με τις συγκυρίες να μην είναι υπέρ της.

Η γερμανική ομάδα κλήθηκε να αγωνιστεί και χωρίς τον προπονητή της στον πάγκο, γεγονός που έκανε ακόμη πιο απαιτητική τη δοκιμασία. Παρά το γεγονός ότι η Ζαλγκίρις δεν πραγματοποίησε την καλύτερή της εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και να φτάσει στη νίκη με 78-71.

Μονακό – Μιλάνο 90-85

Η Μονακό, παρά τις σημαντικές απουσίες στο ρόστερ της, έδειξε χαρακτήρα και πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας με 90-85 στο Πριγκιπάτο για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μονακό σημείωσε δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα και έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδο στην πρώτη εξάδα, ανεβαίνοντας στο 19-14. Αντίθετα, η ομάδα του Πέπε Ποέτα υποχώρησε στο 16-17, μένοντας πιο πίσω στη μάχη για μια θέση που οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71

Η Μπαρτσελόνα φιλοξένησε την Αναντολού Εφές και χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη πίεση, πήρε μια σημαντική νίκη με 78-71 για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Καταλανοί διατηρούνται δυνατά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη εξάδα, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 19-14. Αντίθετα, η Εφές συνεχίζει να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, παραμένοντας στη 18η θέση με 11-22.

Παρτίζαν – Βιλλερμπάν 79-78

Η Παρτίζαν, παρότι δεν έχει πλέον ελπίδες για συμμετοχή στα playoffs της EuroLeague, συνεχίζει να παλεύει σε κάθε παιχνίδι, αγωνιζόμενη για το γόητρο και την ιστορία της.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και απέναντι στη Βιλερμπάν, την οποία νίκησε οριακά με 79-78, χάρη στις καθοριστικές ενέργειες του Κάρλικ Τζόουνς στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Ρεάλ Μαδρίτης Χάποελ Τελ-Αβίβ 92-83

Η Ρεάλ Μαδρίτης, βασιζόμενη στην αποτελεσματικότητά της στην επίθεση, επικράτησε σχετικά άνετα με 92-83 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ντέρμπι της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η «Βασίλισσα» ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 21-12, ξεπερνώντας τους Ισραηλινούς, οι οποίοι παραμένουν με το ίδιο ρεκόρ.

