Το ‘παν και το ‘καναν οι Σενεγαλέζοι. Η Ομοσπονδία της χώρας που κατέκτησε… εντός γηπέδου το τελευταίο Κόπα Άφρικα αλλά είδε αντίστοιχα την Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) να της στερεί τον τίτλο και να τον στέλνει δύο μήνες μετά στο Μαρόκο, προσέφυγε επίσημα στη Δικαιοσύνη, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει από την πρώτη στιγμή.

Πλέον, η αντίδραση της Σενεγάλης έχει επισημοποιηθεί και η έφεσή της στην αρχική απόφαση βρίσκεται ήδη στο CAS, το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien».

Δεν επιστρέφει το τρόπαιο η Σενεγάλη

Σύμφωνα με τους Γάλλους, αυτό συνέβη την Τρίτη (24/3) και πλέον η υπόθεση είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης η οποία και θα αποφανθεί και τελικά σε… ποια χέρια θα καταλήξει επίσημα το τρόπαιο της κορυφαίας αφρικανικής διοργάνωσης.

Προς ώρας πάντως, το ίδιο το τρόπαιο, η φυσική του μορφή δηλαδή, κάνει περιοδεία στην επικράτεια της Σενεγάλης χωρίς καμία διάθεση να επιστραφεί, έχοντας περάσει από στρατιωτικές βάσεις μέχρι και ανάμεσα από… λιοντάρια.