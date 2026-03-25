Τόσο ο Παναθηναϊκός που πέρασε νικηφόρα από το ουδέτερο Σαράγεβο κόντρα στη Dubai BC όσο και ο Ολυμπιακός που «αυτοκτόνησε» στη Βαλένθια, έχουν αποδείξει πως με το υλικό που έχουν και τους παίκτες με τεράστια προσωπικότητα μπορούν να φτάσουν στο φάιναλ φορ της Αθήνας και να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Όμως μέχρι τώρα στη σεζόν έχουν αδικήσει κατάφωρα τους εαυτούς τους κάνοντας το έργο τους ποιο δύσκολο από όσο θα έπρεπε να είναι.

Ξεκινώντας από τον νικητή Παναθηναϊκό, για πολλοστή φορά εφέτος «πέταξε» στα σκουπίδια σχεδόν ένα ημίχρονο (μένοντας πίσω και πάλι με 12 πόντους και έχοντας δεχτεί 41 πόντους πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα) και συνήλθε και πάλι στο δεύτερο μέρος και ιδιαίτερα στην τελευταία περίοδο, εκεί όπου μίλησε ίσως το κορυφαίο – επιθετικό – δίδυμο στην Ευρώπη, ο Κέντρικ Νάν με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις που «βομβάρδισαν» ανελέητα το αντίπαλο καλάθι.

Είχαν 22 πόντους ο ένας, 21 ο άλλος, 24 οι δυό τους μαζί στην δ’ περίοδο από τους 26 που πέτυχε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το διάστημα!

Και αφού πρώτα ο Οσμάν είχε κρατήσει στο πρώτο κομμάτι τους Πράσν.

Και με τον Ερυθρό Αστέρα ξύπνησαν στο -12 και ενώ στένευζαν σιγά σιγά τα περιθώρια και μέχρι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε την άνεση της σουίτας και κατέβηκε στα court seat ώστε να βοηθήσει στην αφύπνιση της ομάδας.

Κάθε παιχνίδι είναι «τελικός» για τον Παναθηναϊκό που πλέον έχει στα χέρια του την εξάδα και θέλει να εξαντλήσει τα – όποια – περιθώρια για την πρώτη τετράδα αλλά θα πρέπει να αυξήσει το χρονικό διάστημα που θα παίζει καλή άμυνα και με ψυχή.

Χθες χρειάστηκε να βάλει 107 πόντους για να πάρει τη νίκη σε ουδέτερο έδαφος απέναντι σε μια καλή ομάδα που όμως είναι εκτός 10άδας και κατώτερη από Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ, όπου είναι τα επόμενα ταξίδια των κυπελλούχων Ελλάδας.

Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ενώ έχει όλη τη σεζόν καλύτερη εικόνα συνολικά αποτυγχάνει να «τελειώσει» τα παιχνίδια που πάνε στο τελευταίο σούτ, με εξαίρεση εκείνο το «διπλό» με τη Μακάμπι με το καλάθι του Βεζένκοφ στην εκπνοή.

Όμως το κοντέρ γράφει 1/6 καθώς σε Μιλάνο, Βαλένθια, Ντουμπάι και Κάουνας καθώς και εντός έδρας με την Εφές, η μπίλια στο τέλος δεν κάθισε στο κόκκινο. Είτε πήρε το σουτ ο πιο κατάλληλος παίκτης (Φουρνιέ χθες, Ντόρσεϊ στο Κάουνας και Βεζένκοφ στο Μιλάνο) είτε όχι (άστοχο τρίποντο ο Μιλουτίνοφ στο Μονακό).

Όταν για παράδειγμα ο «αιώνιος» αντίπαλός του με χειρότερη εικόνα το επισημαίνουμε μετράει αντίστοιχα 5/6 νίκες σε μάτς που πάνε στις τελευταίες κατοχές με μοναδική ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι όμως που δικαιούται να «φωνάζει» για το φάουλ για 3 βολές που δεν δόθηκε στο φινάλε στον Χέιζ Ντέιβις.

Υ.Γ. Και ένα υστερόγραφο για τη διαιτησία: Ούτε έχει βάλει στο «στόχαστρο» τον Παναθηναϊκό (εάν ίσχυε δεν θα είχε γυρίσει τα δύο τελευταία παιχνίδια ποτέ) ούτε σπρώχνει απροκάλυπτα τον Ολυμπιακό (δεν θα είχε δοθεί φάουλ στη λήξη ή θα είχε δοθεί φάουλ στο Φουρνιέ).

Ναι υπάρχουν σοβαρά λάθη, σε πολλά παιχνίδια αλλά οι δύο ομάδες μας δεν μπορούν να έχουν σοβαρά παράπονα καθώς σε γενικές γραμμές έχουν πολύ καλή διαιτησία.