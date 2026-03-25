Δύο επικές γκάφες έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα, που προκάλεσαν θύελλα αρνητικών σχολίων στα social media.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης δήλωσής του μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, ο κ. Τασούλας φάνηκε να κομπιάζει και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να επαναλάβει από την αρχή, λέγοντας χαρακτηριστικά «να το πω από την αρχή; Να το διακόψουμε». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται ότι είχε ξεχάσει πως η δήλωσή του μεταδιδόταν ζωντανά από την ΕΡΤ, θεωρώντας πως το μήνυμα ήταν μαγνητοσκοπημένο.

Την ίδια στιγμή, στην κρατική τηλεόραση επικράτησε στιγμιαία αναστάτωση. Η ζωντανή μετάδοση άλλαξε πλάνο δείχνοντας την Ακρόπολη, ενώ ο παρουσιαστής σχολίασε «συμβαίνουν κι αυτά στις μεταδόσεις», πριν η εικόνα επιστρέψει εκ νέου στο Σύνταγμα.

Μετά την επαναφορά της σύνδεσης όμως, ο κ. Τασούλας υπέπεσε σε ένα μικρό σαρδάμ, καθώς αντί για το 1821, είπε ότι «το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς, την ευθύνη της ελευθερίας μας». Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ την αναφορά στην «αλλαγή» του Ανδρέα Παπανδρέου.