Οι έξι ομάδες που συμεμτέχουν στα Play Out της Stoixman Super League έμαθαν το δικό τους πρόγραμμα για τον μαραθώνιο των 10 αγωνιστικών. Οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας αποχαιρετούν την κατηγορία.

Αρχή των αγώνων θα έχουμε στις 4-5 Απριλίου, ενώ λογικά η 2η αγωνιστική θα γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η βαθμολογία στα playouts

Ατρόμητος (29)

Κηφισιά (27)

Παναιτωλικός (26)

ΑΕΛ Novibet (23)

Πανσερραϊκός (17)

Asteras AKTOR (17)

1η αγωνιστική

Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά-Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός-Ατρόμητος

2η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-Κηφισιά

Πανσερραϊκός- Asteras AKTOR

3η αγωνιστική

Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά- Asteras AKTOR

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική

Asteras AKTOR-Παναιτωλικός

ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος

5η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός

Ατρόμητος- Asteras AKTOR

Κηφισιά-Παναιτωλικός

6η αγωνιστική

Asteras AKTOR-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-Κηφισιά

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet

7η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet- Asteras AKTOR

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός-Κηφισιά

8η αγωνιστική

Asteras AKTOR-Πανσερραϊκός

Κηφισιά-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική

Asteras AKTOR-Κηφισιά

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

10η αγωνιστική

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός-Asteras AKTOR