Οι έξι ομάδες που συμεμτέχουν στα Play Out της Stoixman Super League έμαθαν το δικό τους πρόγραμμα για τον μαραθώνιο των 10 αγωνιστικών. Οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας αποχαιρετούν την κατηγορία.
Αρχή των αγώνων θα έχουμε στις 4-5 Απριλίου, ενώ λογικά η 2η αγωνιστική θα γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη.
— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
Η βαθμολογία στα playouts
Ατρόμητος (29)
Κηφισιά (27)
Παναιτωλικός (26)
ΑΕΛ Novibet (23)
Πανσερραϊκός (17)
Asteras AKTOR (17)
1η αγωνιστική
Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά-Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός-Ατρόμητος
2η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός
Ατρόμητος-Κηφισιά
Πανσερραϊκός- Asteras AKTOR
3η αγωνιστική
Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά- Asteras AKTOR
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός
4η αγωνιστική
Asteras AKTOR-Παναιτωλικός
ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος
5η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός
Ατρόμητος- Asteras AKTOR
Κηφισιά-Παναιτωλικός
6η αγωνιστική
Asteras AKTOR-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet
7η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet- Asteras AKTOR
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός-Κηφισιά
8η αγωνιστική
Asteras AKTOR-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet
9η αγωνιστική
Asteras AKTOR-Κηφισιά
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
10η αγωνιστική
Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet
Παναιτωλικός-Asteras AKTOR