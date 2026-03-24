Ο Ολυμπιακός γνώρισε οριακή ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 85-84, σε αναμέτρηση για την 33η αγωνιστική της EuroLeague. Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν ο Εβάν Φουρνιέ αστόχησε στο σουτ της νίκης, ενώ προηγουμένως ο νεαρός Ντε Λαρέα είχε ευστοχήσει σε καθοριστικές βολές, αντικαθιστώντας τον τραυματία Μοντέρο που είχε κερδίσει το φάουλ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες υποχώρησαν στο 22-12, παραμένοντας ωστόσο στην πρώτη τετράδα, ενώ οι Ισπανοί ανέβηκαν στο 21-12 και συνεχίζουν δυναμικά τη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας. Παράλληλα, η Βαλένθια απέκτησε προβάδισμα σε πιθανή ισοβαθμία, καθώς είχε επικρατήσει και στον πρώτο γύρο στο ΣΕΦ με 99-92.

Από πλευράς Ολυμπιακού, ξεχώρισαν ο Φουρνιέ με 12 πόντους και 5 ασίστ, ο Βεζένκοφ με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Γουόρντ με 15 πόντους και 2 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους υπήρξαν επίσης σημαντικές εμφανίσεις από βασικούς παίκτες τους.

Η συνέχεια φέρνει νέα εκτός έδρας αποστολή για τον Ολυμπιακό, που θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στη Λυών στις 3 Απριλίου, ενώ η Βαλένθια ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να παίξει με την Παρτιζάν στις 27 Μαρτίου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν δυνατά, με τον Βεζένκοφ να δίνει προβάδισμα από νωρίς (6-5 στο 2’), όμως οι Ισπανοί απάντησαν γρήγορα με εύστοχα τρίποντα για το 11-11. Ο Τζόουνς επανέφερε τον Ολυμπιακό μπροστά (21-18 στο 9’), αλλά το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τη Βαλένθια στο +2 (25-23), έχοντας εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια.

Στη δεύτερη περίοδο, παρά τα αμυντικά προβλήματα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έμεινε κοντά στο σκορ, βρίσκοντας λύσεις από Φουρνιέ, Πίτερς και Γουόρντ (31-31 στο 14’). Ο Βεζένκοφ συνέχισε να ηγείται επιθετικά, φτάνοντας τους 11 πόντους (39-37 στο 18’), ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά 50-42, χάρη σε έντονο επιθετικό ξέσπασμα, με τον Βεζένκοφ στους 15 πόντους και τον Γουόρντ κομβικό.

Στην επανάληψη, οι Πειραιώτες μπήκαν νωθρά και δέχθηκαν σερί 7-0, με τη Βαλένθια να πλησιάζει στο καλάθι (50-49 στο 23’). Ο Μοντέρο ανέλαβε δράση και ισοφάρισε σε 52-52, ενώ οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά (54-52 στο 25’) και διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού. Παρά την πίεση, ο Ολυμπιακός έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 69-67, χάρη σε buzzer beater του Ουόκαπ.

Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα (71-67 στο 33’) και με τρίποντο του Φουρνιέ έφτασε στο +7 (74-67 στο 34’), δείχνοντας να ελέγχει την κατάσταση. Λίγο πριν το φινάλε, με τους Φουρνιέ και Πίτερς, προηγήθηκε με 78-73 και είχε τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Ωστόσο, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ. Στο 1:31 (79-77), ο Φουρνιέ αστόχησε σε τρίποντο και ο Μοντέρο κέρδισε τρεις βολές, μειώνοντας σε 79-79. Λάθος του Νιλικίνα έδωσε προβάδισμα στη Βαλένθια (81-79), πριν ο Βεζένκοφ ισοφαρίσει με βολές (81-81). Ο Μοντέρο έκανε το 83-81 στα 22’’, αλλά ο Φουρνιέ απάντησε με μεγάλο τρίποντο για το 84-83 στα 13’’.

Στην τελευταία φάση, ο Μοντέρο κέρδισε φάουλ, όμως τραυματίστηκε και δεν εκτέλεσε τις βολές. Τη θέση του πήρε ο νεαρός Ντε Λαρέα, ο οποίος με 2/2 διαμόρφωσε το 85-84. Στην ύστατη προσπάθεια, ο Φουρνιέ δεν κατάφερε να βρει στόχο, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να φύγει ηττημένος από ένα ματς που είχε στα χέρια του.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84.

