Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πόλη Έρεμπρο, όπου ο 20χρονος τερματοφύλακας Ούγκο Μοσχάγκεν έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμούς.

Ο νεαρός, που αγωνιζόταν στην BK Forward, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, υποκύπτοντας λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, ο Μοσχάγκεν δεν ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, με τους δράστες να φαίνεται πως τον μπέρδεψαν με άλλο άτομο. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια εις βάρος του ποδοσφαιριστή.

Συγκλονισμένος, ο πατέρας του, Χοακίμ Γκούναρσον, μίλησε για την απώλεια του γιου του, τονίζοντας πως το μεγάλο του όνειρο ήταν να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στο ποδόσφαιρο. «Ζω έναν εφιάλτη. Από τη μία νιώθω οργή και από την άλλη απέραντη θλίψη για τον τρόπο που χάθηκε το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.