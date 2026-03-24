Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ με την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, βάζοντας τέλος σε μια σημαντική πορεία στο Άνφιλντ.

Μετά από περίπου μία δεκαετία παρουσίας, κατά την οποία καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου, ο Αιγύπτιος επιθετικός γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι θα κλείσει τον κύκλο του με τους «Reds» στο τέλος της σεζόν.