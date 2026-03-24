Από την αρχή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την προνομιούχα 5η θέση της Stoiximan Super League, αν φυσικά ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Αυτό διότι η κλήρωση ανέδειξε τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής (4-5/4), με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Άρη και τον Βόλο να κοντράρεται με τον ΟΦΗ.
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στα playoffs με τη διαίρεση των βαθμών:
Λεβαδειακός 21
ΟΦΗ 16
Άρης 15
Βόλος 15
1η αγωνιστική
Βόλος – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Άρης
2η αγωνιστική
Άρης – Βόλος
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
3η αγωνιστική
Λεβαδειακός – Βόλος
ΟΦΗ – Άρης
4η αγωνιστική
Άρης – ΟΦΗ
Βόλος – Λεβαδειακός
5η αγωνιστική
Βόλος – Άρης
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
6η αγωνιστική
ΟΦΗ – Βόλος
Άρης – Λεβαδειακός