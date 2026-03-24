Από την αρχή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την προνομιούχα 5η θέση της Stoiximan Super League, αν φυσικά ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Αυτό διότι η κλήρωση ανέδειξε τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής (4-5/4), με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Άρη και τον Βόλο να κοντράρεται με τον ΟΦΗ.

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στα playoffs με τη διαίρεση των βαθμών:

Λεβαδειακός 21

ΟΦΗ 16

Άρης 15

Βόλος 15

1η αγωνιστική

Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Άρης

2η αγωνιστική

Άρης – Βόλος

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

3η αγωνιστική

Λεβαδειακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική

Βόλος – Άρης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική

ΟΦΗ – Βόλος

Άρης – Λεβαδειακός