Άσχημη τροπή πήρε η αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Ντάλας Μάβερικς στο Τέξας, με τον Μόουζες Μούντι να στέκεται εξαιρετικά άτυχος.

Ο νεαρός γκαρντ επιχείρησε να τελειώσει φάση στον αιφνιδιασμό, όμως προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω σφαδάζοντας από τον πόνο στο αριστερό γόνατο.

Η εικόνα προκάλεσε σοκ σε παίκτες και θεατές, με το παιχνίδι να «παγώνει» για αρκετά λεπτά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή ρήξη επιγονατίδας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Ο Μούντι αποχώρησε τελικά με φορείο, εμφανώς επηρεασμένος, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν οι συμπαίκτες του. Ξεχώρισε η κίνηση του Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος έσπευσε να τον αγκαλιάσει, δείχνοντας τη στήριξή του σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.