Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο έληξε με νίκη 3-2 υπέρ των «μερένγκες» στο Μπερναμπέου.

Οι «ροχιμπλάνκος» αντέδρασαν στις αποφάσεις του διαιτητή, τονίζοντας πως δεν συμπεριλήφθηκαν προς σχολιασμό ορισμένες φάσεις που θεωρούν σημαντικές, μεταξύ των οποίων και ένα περιστατικό που ζητούν να εξεταστεί ως πέναλτι πάνω στον Μάρκος Γιορέντε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ατλέτικο δημοσίευσε δικό της υλικό με έξι επίμαχες φάσεις, εκφράζοντας τη διαφωνία της για τα σφυρίγματα της αναμέτρησης και επιχειρώντας παράλληλα να δώσει τη δική της εκδοχή σχετικά με τον αριθμό των φάουλ που καταλογίστηκαν εις βάρος της Ρεάλ.

Δείτε τις επίπαχες φάσεις

