Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια δηλώσεων του Ζοάν Λαπόρτα, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν ρωτήθηκε για τον Γιόχαν Κρόιφ.
Τραγωδία στη Σουηδία: Ποδοσφαιριστής έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς λόγω τραγικού λάθους
Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πόλη Έρεμπρο, όπου ο 20χρονος τερματοφύλακας Ούγκο Μοσχάγκεν έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμούς. Ο νεαρός, που αγωνιζόταν στην BK Forward, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να […]
Λύγισε ο Ζοάν Λαπόρτα μιλώντας για τον Γιόχαν Κρόιφ: « Ο Γιόχαν ήταν κάτι περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής»
Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια δηλώσεων του Ζοάν Λαπόρτα, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν ρωτήθηκε για τον Γιόχαν Κρόιφ. Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού Ολλανδού, η μνήμη του παραμένει ζωντανή στον σύλλογο, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και από την αντίδραση […]
Απίθανος πόντος: Τενίστας έκανε «επέμβαση» τύπου Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα
Ένα μοναδικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε σε τουρνουά Challenger, με έναν πόντο που ξεσήκωσε το κοινό και έκλεψε τις εντυπώσεις. Στα προκριματικά του Campo Fabrizio Gasparini, ο Φραντσέσκο Φόρτι επικράτησε με 2-1 του Λορέντσο Καρμπόνι, ωστόσο το highlight της αναμέτρησης ανήκε στον ηττημένο. Ο Καρμπόνι ανέβηκε στο φιλέ για να «τελειώσει» τον πόντο, όμως χρειάστηκε να αντιδράσει […]
FootballTalk: Τελικά έχει σημασία η κλήρωση των Play Offs στο κυνήγι του τίτλου ή όχι;
Τι λένε οι παρουσιαστές του Football Talk για το πρόγραμμα των διεκδικητών;