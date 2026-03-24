Ο Ματίας Λεσόρ παραχώρησε συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, αλλά και στην πορεία της επιστροφής του στα παρκέ.

Μιλώντας στο «PameStoixima», ο αθλητής του Παναθηναϊκού, στάθηκε ιδιαίτερα στο χρονικό διάστημα που έμεινε εκτός δράσης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις απαιτητικές στιγμές που κλήθηκε να διαχειριστεί κατά την αποθεραπεία του.

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ στο PameStoixima:

Για το τι ένιωθε όσο απουσίαζε από το μπάσκετ: «Το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν πολύ αγάπη από πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ειδικά όπως στην Ελλάδα με τους φίλους του Παναθηναϊκού»

Για το αν υπήρχε στιγμή που να νόμισε ότι δεν θα έπαιζε ξανά μπάσκετ: «Όχι ποτέ. Ποτέ δεν αμφέβαλλα ότι θα επιστρέψω. Ξέρω πως ότι και αν χρειαστεί θα έβρισκα τρόπο να επιστρέψω»

Για το τι τον έκανε να επιμείνει στις πιο δύσκολες στιγμές: «Ο γιος μου θα έλεγα. Ήταν ο Νο.1 υποστηρικτής μου. Προφανώς και η γυναίκα μου. Αλλά ο γιός μου, μου έκανε αυτές τις αθώες ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά: «Πότε θα γυρίσεις μπαμπα;» Θέλω να σε δω να καρφώνεις, θέλω να σε δω να παίζεις». Ποτέ δεν αισθάνθηκε λυπημένος, πάντα μου μετέφρε ενθουσιασμό».

Για το ποιος τον στήριξε περισσότερο: «Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν εκεί. Ειδικά αυτοί που ήταν εδώ από τον πρώτο χρόνο. Αλλά αυτός με τον οποίο πέρασα περισσότερο χρόνο ήταν ο Κέντρικ Ναν. Πήγα κάποιες φορές και σπίτι του και με βοηθούσε με την θεραπεία γιατί και αυτός είχε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζα και εγώ εκείνη την περίοδο».

Για το πως αισθάνθηκε με το που επέστρεψε στα παρκέ: «Ήταν πραγματικά συναισθηματικό, ειλικρινά. Στην αρχή ο Αταμάν μου είπε ότι είμαι στην πρώτη πεντάδα, σκέφτηκα ότι είναι τρελός, αλλά αυτό δείχνει πόσο πολύ πιστεύει σε μένα και αναγνώρισε την προσπάθεια που έκανα. Έχοντας και την οικογένεια μου στα court seats, την γυναίκα μου τον γιο μου και τους γονείς μου, μου έδωσαν ένα παραπάνω κίνητρο για το παιχνίδι».

Για το τι έκανε όσο βρισκόταν μακριά απ’ τα παρκέ: «Πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένεια μου, όπως είπα έφτιαξα μια πολύ δυνατή σχέση με τον γιο μου».

Για το μήνυμά του προς τον γιό του για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε: «Μερικές φορές προσπαθεί να γίνει γιατρός και ξέρεις όλα τα παιδιά έχουν λίγο πόνο κάπου. Τους δίνεις ένα φιλί και μετά νιώθουν καλύτερα. Προσπάθησε να μου δώσει ένα μαγικό φιλί στο πόδι. Δεν δούλεψε τόσο καλά όσο νόμιζε, αλλά τουλάχιστον προσπάθησε».

Για το αν το motto «winning awaits» του ταιριάζει: «Είναι η νοοτροπία που προσπαθούμε να έχουμε στον Παναθηναϊκό».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο της ομάδας: «Ευχαριστώ για όλα όσο κάνατε. Μόνο ΠΑΟ»

Στο τέλος ανέφερε: «Όποια κατάσταση και αν αντιμετωπίσεις, μπορείς να το ξεπεράσεις και σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεσαι. Όσο σκοτεινά και αν είναι υπάρχει φως στο τέλος»