Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάστηκε η φετινή λίστα NXGN 2026 της Goal, καθώς δύο νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές ξεχωρίζουν ανάμεσα στα κορυφαία ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η διεθνής ιστοσελίδα Goal δημοσίευσε για ακόμη μία χρονιά τη λίστα NXGN, στην οποία συγκεντρώνει τα 50 πιο υποσχόμενα wonderkids του κόσμου, γεννημένα από το 2007 και μετά. Η φετινή έκδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς περιλαμβάνει δύο Έλληνες σε υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Ο Μπάμπης Κωστούλας καταλαμβάνει την 25η θέση, εξαργυρώνοντας την εντυπωσιακή μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον αλλά και το δυναμικό του ξεκίνημα στην Premier League, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

È QUEL giorno dell’anno: su GOAL online NXGN 2026, i 50 migliori talenti under 19 del mondo. Non solo Yamal, Dowman, Estevao ma anche i vari Karetsas, Alajbegovic, Kostov, Eichhorn e Joan Martinez: viaggio alla scoperta delle stelle del futuro 🌟💎🔮@GoalItalia… — Simone Gambino (@SimoneGambino) March 24, 2026

Ακόμη πιο ψηλά βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος φιγουράρει στην 14η θέση, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη προοπτική που τον συνοδεύει και τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία ανερχόμενα αστέρια της Ευρώπης.