Η κατάσταση στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει προβληματική το τελευταίο διάστημα, καθώς η ομάδα βρίσκεται στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και εκτός των βασικών στόχων της, σε μια σεζόν που εξελίσσεται απογοητευτικά.

Παράλληλα, το κλίμα γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ομάδα φαίνεται να έχει επιδεινωθεί, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να δοκιμάζονται έντονα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το front office των Μπακς φέρεται να πρότεινε στον Έλληνα σταρ να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, πρόταση που ο ίδιος δεν αποδέχθηκε, προκαλώντας περαιτέρω ένταση.

Την ίδια ώρα, αναφέρονται εξελίξεις από το εξωτερικό, με την κορυφαία λίγκα να παρεμβαίνει για την προστασία του παίκτη, σε ένα περιβάλλον όπου το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, ενώ έχει διατυπωθεί και η στάση της ομάδας ότι είτε θα παραμείνει είτε θα υπάρξουν δραστικές αποφάσεις, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Πιο συγκεκριμένα το NBA αναφέρει: «Η Πολιτική Συμμετοχής των Παικτών σχεδιάστηκε από τη Λίγκα με σκοπό να διασφαλίζεται ότι όταν ένας παίκτης επιπέδου All Star όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υγιής και έτοιμος αγωνιστικά, πρέπει να βρίσκεται στο παρκέ. 

Δυστυχώς, οι πολιτικές κατά του tanking λειτουργούν απλά ως ενίσχυση. Οι οπαδοί, οι συνεργάτες των μεταδόσεων και η αξιοπέπεια του ίδιου του παιχνιδιού θα συνεχίσει να πλήττεται όσο οι ιδιοκτήτες των ομάδων δεν υπόκεινται σε έλεγχο. 

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το NBA σε ουσιώδεις νέες προτάσεις που θα διευθετήσουν τα ζητήματα και θα αποθαρρύνουν το tanking.»

