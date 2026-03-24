Ενίοτε τα Social Media δεν λένε την αλήθεια. Άλλες φορές αφήνουν ερωτηματικά γύρω από το περιεχόμενό τους. Στην προκειμένη περίπτωση το τμήμα των social media της Μπαρτσελόνα είναι απολύτως ξεκάθαρο.

Διότι οι «μπλαουγκράνα» προφανώς και θα θυμόντουσαν την 10ετή… απουσία του Γιόχαν Κρόιφ από τούτο τον πλανήτη. Ένας θρύλος, ένας μάγος, ένας μαέστρο των γηπέδων. Ή καλύτερα, ας αφήσουμε τα δικά μας σχόλια. Ας χρησιμοποιήσουμε τα λόγια που βρήκαμε στην ανάρτηση της Μπαρτσελόνα στο X.

Δεν τον είδες ποτέ να παίζει

Δεν τον είδες ποτέ να προπονεί

Αλλά ο τρόπος που σκέφτεσαι

ο τρόπος που κινείσαι

ο τρόπος που νικάς…

Αυτός είναι ο μύθος του Γιόχαν Κρόιφ.

Απολαύστε!