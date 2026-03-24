Λίγο μετά την ανακοίνωση του Μοχάμεντ Σαλάχ ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, ο αγγλικός σύλλογος προχώρησε στη δική του επίσημη τοποθέτηση.

Έπειτα από περίπου εννέα χρόνια κοινής πορείας, οι δύο πλευρές ετοιμάζονται να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με τον Αιγύπτιο επιθετικό να γνωστοποιεί την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα social media το βράδυ της Τρίτης (24/3), επιβεβαιώνοντας την αποχώρησή του από το Άνφιλντ με τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόκειται να ρίξει αυλαία στη λαμπρή καριέρα του με τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26.

Ο επιθετικός έχει έρθει σε συμφωνία με τους «Reds», η οποία θα τον οδηγήσει στο να κλείσει ένα εντυπωσιακό εννιαετές κεφάλαιο στο Άνφιλντ.

Ο Σαλάχ εξέφρασε την επιθυμία να κάνει αυτή την ανακοίνωση προς τους φιλάθλους το συντομότερο δυνατό, ώστε να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το μέλλον του, λόγω του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης που τρέφει προς αυτούς.

Αποκτήθηκε από τη Ρόμα το καλοκαίρι του 2017 και ο Νο.11 καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, βοηθώντας τον σύλλογο να κατακτήσει δύο τίτλους Premier League, το Champions League, το FIFA Club World Cup, το UEFA Super Cup, το FA Cup και δύο EFL Cup, καθώς και ένα FA Community Shield.

Με 255 γκολ σε 435 συμμετοχές μέχρι σήμερα, ο Αιγύπτιος βρίσκεται στην τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου, έχοντας κατακτήσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ της Premier League τέσσερις φορές, πέρα από πλήθος ατομικών διακρίσεων.

Με πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις να απομένουν ακόμη για φέτος, ο Σαλάχ παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στο να πετύχει η Λίβερπουλ το καλύτερο δυνατό φινάλε στη χρονιά και, ως εκ τούτου, ο χρόνος για να γιορταστεί πλήρως η κληρονομιά και τα επιτεύγματά του θα έρθει αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αποχαιρετήσει το Άνφιλντ».