Η Ζαλγκίρις Κάουνας πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου με 78-71, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, παρά το γεγονός ότι δεν πραγματοποίησε την καλύτερή της εμφάνιση.

Ξεχωριστή παρουσία είχε ο Αζουόλας Τουμπέλις, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ πρόσφερε και τη φάση του παιχνιδιού με ένα εντυπωσιακό poster κάρφωμα πάνω στον Αϊζέια Μάικ, ξεσηκώνοντας το κοινό της Zalgirio Arena και διεκδικώντας θέση στα κορυφαία καρφώματα της σεζόν.