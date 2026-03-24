Η EuroLeague, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, παρουσίασε τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν τόσο τη διοργάνωση όσο και τις ομάδες της, βάσει μελέτης της JB Capital.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική αποτίμηση ξεπερνά τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η αξία της λίγκας ενδέχεται να αγγίξει τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως τη σεζόν 2026-27.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η έκθεση ενισχύει τη θέση της EuroLeague ως μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ιδιοκτησίες στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό.

Η JB Capital παρέδωσε μια ολοκληρωμένη έκθεση αποτίμησης στην ηγεσία της EuroLeague και στους συλλόγους-μέλη της, τοποθετώντας τη συνδυασμένη επιχειρηματική αξία του πρωταθλήματος και των αδειοδοτημένων ομάδων του σε πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η έκθεση αποτιμά το ίδιο το πρωτάθλημα στα 1,41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2025-26 και, εφαρμόζοντας τον ίδιο πολλαπλασιαστή αποτίμησης στην εκτιμώμενη EBITDA της σεζόν 2026-27, στα 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι προβλέψεις υποστηρίζονται από ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, με τη διοίκηση του πρωταθλήματος να προβλέπει διατηρήσιμα έσοδα και αύξηση EBITDA που υπερβαίνει τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 10% από τις σεζόν 2022-23 έως 2034-35.