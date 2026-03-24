Ένα μοναδικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε σε τουρνουά Challenger, με έναν πόντο που ξεσήκωσε το κοινό και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Στα προκριματικά του Campo Fabrizio Gasparini, ο Φραντσέσκο Φόρτι επικράτησε με 2-1 του Λορέντσο Καρμπόνι, ωστόσο το highlight της αναμέτρησης ανήκε στον ηττημένο.

Ο Καρμπόνι ανέβηκε στο φιλέ για να «τελειώσει» τον πόντο, όμως χρειάστηκε να αντιδράσει αστραπιαία σε δύσκολη επιστροφή. Με μια εντυπωσιακή βουτιά, που θύμισε κίνηση τερματοφύλακα, κατάφερε όχι μόνο να κρατήσει τη μπάλα μέσα στο γήπεδο, αλλά και να κερδίσει τελικά το ράλι, προσφέροντας ένα από τα πιο θεαματικά highlights της καριέρας του.

