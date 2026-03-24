Η αστυνομία της Τσεχίας είναι επί ποδός εδώ και εβδομάδες. Την Τρίτη (24/3) η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τσεχίας έβγαλε τις ανακοινώσεις που έπρεπε, έπειτα από τις έρευνες που διεξήχθησαν από πλευράς Εισαγγελίας της χώρας, που εντόπισε 47 περιπτώσεις ύποπτων δωροδοκιών και χειραγώγησης αγώνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν πειθαρχικές διαδικασίες κατά συλλόγων, αξιωματούχων, διαιτητών και ποδοσφαιριστών, με τους περισσότερους από τους εμπλεκόμενους να τίθενται προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης. Όλα αυτά λίγα 24ωρα πριν από τους αγώνες μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Ιρλανδία την προσεχή Πέμπτη (26/3).

Έρευνες σε ακίνητα, 2η χώρα η Τσεχία σε χειραγώγηση αγώνων