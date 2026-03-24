Με αφορμή δηλώσεις και δημοσιεύματα σχετικά με τραπεζικές χρεώσεις οι τράπεζες ανακοίνωσαν τα ακόλουθα.

Alpha Bank

Η Alpha Bank συνεχίζει να διαμορφώνει προϊόντα που ενισχύουν την καθημερινότητα των πελατών, προσφέροντας δωρεάν συναλλαγές σε μεγάλες ομάδες πληθυσμών και πάντα με έμφαση στη διαφάνεια, την επιλογή και την κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα της Alpha Bank είναι ευθυγραμμισμένα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο πακέτο My Alpha Benefit Base αποτελεί μια προαιρετική υπηρεσία χαμηλού κόστους (0,80 ευρώ το μήνα), που συγκεντρώνει πολλαπλές συναλλαγές οι οποίες διαφορετικά θα χρεώνονταν μεμονωμένα, προσφέροντας ένα απλό και προβλέψιμο μοντέλο χρέωσης και διευκολύνοντας την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών των πελατών.

Η ένταξη στο πακέτο δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει να μην το ενεργοποιήσει ή να αποχωρήσει από αυτό οποιαδήποτε στιγμή, εύκολα και χωρίς επιβάρυνση, μέσω web banking, mobile app, τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε κατάστημα, διατηρώντας πλήρως τον υφιστάμενο λογαριασμό του χωρίς καμία αλλαγή.

Χωρίς χρεώσεις συνταξιούχοι, μισθοδοτούμενοι και κάτοικοι νησιών

Παράλληλα, η Τράπεζα διασφαλίζει ότι ευρείες κατηγορίες πελατών δεν χρεώνονται, στηρίζοντας έμπρακτα την εργασία, την τρίτη ηλικία και τη νησιωτικότητα, καθώς και τη συνολική σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Ενδεικτικά, δεν χρεώνονται μισθοδοτούμενοι και συνταξιούχοι, κάτοχοι καρτών Bonus, καθώς και κάτοικοι περιοχών με ειδικά φορολογικά χαρακτηριστικά, όπως η Χίος, η Λέρος, η Σάμος, η Λέσβος και η Κως.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα υλοποιεί συνεχείς επενδύσεις σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία της περιουσίας και των προσωπικών δεδομένων των πελατών, σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό ψηφιακό περιβάλλον.

Με σταθερό προσανατολισμό στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, η Τράπεζα συνεχίζει να εξελίσσει τις υπηρεσίες της, συνδυάζοντας ευκολία, ασφάλεια και ουσιαστική αξία για την καθημερινότητα των πολιτών.

Τράπεζα Πειραιώς

Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώθηκαν από μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την επιβολή χρεώσεων στην τήρηση τραπεζικών λογαριασμών, η Πειραιώς διευκρινίζει ότι παρέχει δωρεάν τους λογαριασμούς καταθέσεων.

Επιπλέον, προσφέρει συνδρομητικά πακέτα συναλλαγών αποκλειστικά σε προαιρετική βάση. Δηλαδή, δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα αν και ποιό πακέτο επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, χωρίς καμία αυτόματη υπαγωγή σε κάποιο από αυτά.

Συγκεκριμένα, η Πειραιώς διαθέτει στους πελάτες της τα συνδρομητικά πακέτα Basic, Plus και Premium για τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές τους αποκλειστικά σε προαιρετική βάση. Τα πακέτα περιλαμβάνουν προνομιακούς όρους, διατυπωμένους με σαφήνεια.

Οι πελάτες επιλέγουν ελεύθερα το πακέτο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συναλλακτικές τους συνήθειες και με ένα μηνιαίο, σταθερό ποσό μπορούν να καλύψουν τις πιο συχνές τραπεζικές τους ανάγκες.

Eurobank

Σε σχέση με ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την τήρηση τραπεζικών λογαριασμών -και οι οποίοι τέθηκαν και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου- η Eurobank διευκρινίζει τα ακόλουθα ως προς την τιμολογιακή της πολιτική:

Α. ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Η Eurobank παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν τήρησης αποταμιευτικού λογαριασμού που δίνει τη δυνατότητα για καταθέσεις και αναλήψεις (και μέσω ΑΤΜ).

2. Από το 2023 προσφέρει δωρεάν πακέτα συναλλαγών που παρέχουν σειρά ωφελημάτων στους κατόχους λογαριασμών, με την αξιοποίηση των οποίων εξοικονομούν χρήματα σε μηνιαία βάση.

3. Το βασικό πακέτο MyAdvantage Blue διατίθεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες που λαμβάνουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους στη Eurobank. Κανένας πελάτης της Eurobank με λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης δεν έχει την παραμικρή χρέωση για την τήρησή του, αντιθέτως δε λαμβάνει επιπρόσθετα και χωρίς καμμία επιβάρυνση τα προνόμια που παρέχει το πακέτο MyAdvantage Blue.

4. Το ίδιο ισχύει και για άλλες κατηγορίες πελατών, όπως οι πελάτες που διατηρούν καταθετική ή επενδυτική σχέση ύψους άνω των 10.000 ευρώ, οι πελάτες Personal, Private και Corporate Banking αλλά και οι πελάτες που λαμβάνουν μέσω της τράπεζας στο λογαριασμό τους επιδόματα όπως ΟΠΕΚΑ κ.ά.

5. Το πακέτο MyAdvantage Blue περιλαμβάνει:

• Χρεωστική κάρτα που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης Euroπιστροφή και επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 8.500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.

• Προνόμια και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

• Δωρεάν έκδοση και 5ετή ανανέωση χρεωστικής κάρτας για ιδιώτες.

• Δωρεάν επανέκδοση χρεωστικής κάρτας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.

• Δωρεάν έκδοση και φόρτιση προπληρωμένης κάρτας Prepaid Eurobank ή/και e-prepaid.

• Δωρεάν έκδοση και φόρτιση προπληρωμένης κάρτας TRAVELLERS, για συναλλαγές στο εξωτερικό με μηδενικές προμήθειες.

• Δωρεάν απεριόριστες πάγιες εντολές για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών σε όλους τους οργανισμούς και τις εταιρείες, πέρα από εκείνες που είναι δωρεάν με βάση το Τιμολόγιο τραπεζικών εργασιών ή το άρθρο 48 του Ν.5167/2024.

• Δωρεάν 1 μπλοκ επιταγών τον χρόνο, με 10 ή 25 φύλλα, με αίτηση μέσα από το e-Banking.

• Την υπηρεσία Cards Control για online έλεγχο λειτουργιών καρτών.

• Την υπηρεσία Account Aggregation για online έλεγχο οικονομικών σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Την υπηρεσία Payment Initiation για online μεταφορές χρημάτων και εμβάσματα από το λογαριασμό Eurobank σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα.

6. Περισσότεροι από 1.000.000 πελάτες της Eurobank απολαμβάνουν δωρεάν τα προνόμια που παρέχει το πακέτο MyAdvantage Blue. Όλοι οι πελάτες της Τράπεζας ενημερώθηκαν σχετικά με προσωποποιημένο μήνυμα. Το σύνολο των προνομίων που παρέχουν τα πακέτα συναλλαγών συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς και των σχετικών όρων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

7. Οι πελάτες που δεν ανήκουν σε καμμία από τις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να έχουν τα προνόμια του πακέτου με χρέωση 0,60 ευρώ το μήνα. Προσφέρονται επίσης αναβαθμισμένα πακέτα MyAdvantage για πελάτες με αυξημένες τραπεζικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, η λήψη οποιουδήποτε πακέτου συναλλαγών εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του συναλλασσόμενου.

8. Οποιοσδήποτε πελάτης δεν επιθυμεί την ένταξή του σε λογαριασμό συνδεδεμένο με πακέτο συναλλαγών μπορεί να τον μετατρέψει σε αποταμιευτικό λογαριασμό, χωρίς κόστος, χωρίς αλλαγή του αριθμού λογαριασμού και με συνεχή άμεση πρόσβαση στα χρήματά του. Την επιλογή αυτή έχουν κάνει έως σήμερα περισσότεροι από 20.000 πελάτες της Τράπεζας.

9. Τα πακέτα συναλλαγών αποτελούν πάγια πρακτική στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Στη Μ. Βρετανία εφαρμόζονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ στην Κεντρική Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία κ.ά.) αποτελούν καθολική πρακτική εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Οι δε μηνιαίες χρεώσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλο πολλαπλάσιο των αντίστοιχων που εφαρμόζει η Eurobank.