Στην υβριδική του έκδοση, το MG ZS Max εξοπλίζεται με το σύστημα Hybrid+, το οποίο συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ έως 197 ίππους.

Το MG ZS Max μ ε μήκος 4,43 μέτρα και μεταξόνιο 2,61 μέτρα, εξασφαλίζει ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 443 λίτρα, που μπορούν να αυξηθούν έως 1.457 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Μεγάλο ατού η κατανάλωση 5l/100 km (WLTP), ενώ επιτρέπει και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, οι επιδόσεις παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για την κατηγορία, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,7 δευτερόλεπτα!

Φέρει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και infotainment, προσφέροντας ψηφιακό πίνακα οργάνων 7’’ και κεντρική οθόνη αφής έως 12,3’’, με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης.

Παράλληλα, υποστηρίζονται Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση του smartphone στο σύστημα του αυτοκινήτου.

Το MG ZS Max διατίθεται επίσης με κινητήρα βενζίνης απόδοσης 115 ίππων, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των C-SUV με τιμή που ξεκινά από €19.950!