Η κόντρα ανάμεσα στον Βινίσιους Τζούνιορ και τον Ντιέγκο Σιμεόνε φαίνεται πως συνεχίζεται με νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μήνες μετά τις δηλώσεις του «Τσόλο», σύμφωνα με τις οποίες ο Φλορεντίνο Πέρεθ σκεφτόταν να απομακρύνει τον Βραζιλιάνο από τη Μαδρίτη, ο Βινίσιους έδωσε τη δική του απάντηση εκεί που μετράει: στο γήπεδο.

Ο σταρ της Ρεάλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, πετυχαίνοντας δύο γκολ και ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο φρόντισε να «ανάψει» ακόμα περισσότερο το κλίμα, πανηγυρίζοντας έντονα μπροστά στους οπαδούς.

Από την άλλη πλευρά, ο Σιμεόνε δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά του Βινίσιους, με την ένταση ανάμεσα στους δύο να παραμένει εμφανής.

Μια αντιπαλότητα που κρατάει καιρό, βρίσκει συνεχώς νέες αφορμές και δείχνει πως κάθε μεταξύ τους συνάντηση έχει πλέον… κάτι παραπάνω από ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον.